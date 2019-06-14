4G у київському метро планують запустити у кінці 2019 року

Мобільні оператори узгоджують єдині умови, вибирають постачальника обладнання та прогнозують запуск 4G у київському метро в кінці 2019 року.

Про це повідомляє Liga.net.

Поки що у київському метро функціонує дуже недосконала 2G мережа. Устаткування в рівних частках належить "великій трійці" операторів.

В кінця минулого року вони вирішили поліпшити мережу до стандарту 4G.

Щодня в столичному метро проїжджає 1,5 млн абонентів.

Існуюча 2G-мережа була побудована на обладнанні і софті Huawei, через це оператори лояльніші до цього постачальника устаткування, ніж до Ericsson, Nokia і ZTE.

Офіційно оператори ще не розкривають, хто ж буде встановлювати 4G в метро, ​​посилаючись на те, що формально процедура переговорів з вибору підрядників ще не завершена.

Неофіційно троє співробітників різних мобільних операторів підтвердили журналісту Liga.net, що вибрали Huawei. Залишилося тільки, щоб оператори остаточно затвердили ціну і умови.

У Huawei відмовилися що-небудь офіційно коментувати. Півтора роки тому в Huawei оцінювали орієнтовну вартість покриття метрополітену 4G в суму не менше 10 млн доларів.

Київстар і Vodafone неформально звинувачують lifecell, що це він затягує проект. Жовтий оператор нібито хоче, щоб кожен з операторів використовував однакові смуги частот. Відомо, що у Київстар і Vodafone частот більше, але у них і абонентів теж більше.

"Ось колеги з lifecell узгодять пропозицію підрядника (зараз затримка за ними) і буде 4G і в київському метро", - написала в коментарях в Facebook директор з корпоративних комунікацій Vodafone Вікторія Рубан.

У lifecell заперечують, що вимагають для себе якихось особливих умов щодо спектра: "Кожен оператор буде використовувати ту частину спектра, на якій він працює відповідно до своєї 4G ліцензії", - повідомили в прес-службі lifecell.

Співрозмовник Liga.net в lifecell дорікнув в затягуванні переговорів Vodafone. "Наприклад, вони пропустили зустріч, на якій обговорювалася ціна проекту від Huawei", - сказав він.

У Київстарі сподіваються, що до кінця 2019 року абоненти оператора зможуть користуватися швидкісним мобільним інтернетом на деяких станціях київського метро.

"Однак такий прогноз реальний за умови, що КМДА і оператори досить оперативно узгодять прозору процедуру допуску операторів і підрядника, який буде обраний, до робіт в метро", - відзначають у прес-службі оператора.

Вперше про пошук підрядника на будівництво 3G/4G мережі в метро заговорили ще в кінці 2017 року. Тоді інтернет обіцяли до кінця 2018 року.

Відзначимо, 12 червня Київстар запустив 4G-інтернет у харківському метрополітені. 4G Vodafone в Харківському метро працює з жовтня 2018 року. А у lifecell там немає ні 4G, ні 3G.

Щодня харківське метро перевозить понад 800 тисяч пасажирів.

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