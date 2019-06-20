Індекс споживчих цін в Україні вийшов на рівень 2013 року

Індекс споживчих настроїв у травні 2019 року в порівнянні з квітнем зріс на 11,2 пункту - до 82,8 за 200-бальною шкалою, і вийшов таким чином на рівень 2013 року.

Про це свідчать результати дослідження Info Sapiens, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Другий місяць поспіль індекс споживчих настроїв стрімко зростає (у квітні зростання становило 6,3 пункту - ред.). За підсумками травня 2019 року індекс вийшов на рівень 2013 року", - коментують аналітики Info Sapiens.

Вони зазначили, що в Києві індекс наблизився до позначки 100.

Автори дослідження при цьому зазначають, що зростання є "наслідком оптимізму виборців щодо вступу на посаду нового президента і позитивних очікувань щодо майбутніх парламентських виборів".

Вони вказали, що найбільшим виявився приріст індексів очікуваного зростання доходів і економіки в найближчий рік.

Позитивним настроям споживачів також сприяє стабільна ситуація на валютному ринку, що відбивається в падінні індексу девальваційних очікувань відразу на 20,2 пункту - до 123,4, наголошується в дослідженні.

Згідно з ним, травневий показник індексу очікуваної динаміки безробіття по відношенню до квітня знизився на 0,3 пункту - до 109,6, індекс інфляційних очікувань - на 2,1 пункту, до 175,8.

Українці у травні також були схильні робити великі покупки: відповідний індекс виріс на 2,4 пункту - до 82,3. Позитивний тренд також торкнувся очікуваних змін матеріального становища: цей індекс виріс на 15,2 пункту, досягнувши рівня 86,2, говориться в дослідженні.

У цілому, згідно з ним, індекс економічних очікувань у травні виріс на 14,5 пункту - до 90,4.

Із червня 2000 року GfK Ukraine проводила дослідження домашніх господарств для визначення споживчих настроїв у країні. З 2019 року його проводить Info Sapiens за сприяння Dragon Capital. Загалом опитується 1 тисяча респондентів.

Нагадаємо:

У липні 2018 року споживчі настрої українців погіршилися через побоювання девальвації.

У серпні 2018 року економічні настрої українців - покращилися.

Як повідомлялося в квітні 2019 року, глобальна економіка вступила в період "синхронного уповільнення".

Економічна правда