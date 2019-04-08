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ЗМІ: Світова економіка почала "синхронно сповільнюватися"

Понеділок, 8 квітня 2019, 20:35
 

Глобальна економіка вступила в період "синхронного уповільнення".

Про це йдеться в дослідженні The Financial Times і аналітичного центру Brookings.

Індикатори настроїв суб'єктів економіки і базові статистичні показники погіршуються.

Як повідомляється, мова не йде про настання рецесії, однак темпи глобального економічного зростання знижуються, і цей процес складно повернути назад.

У країнах з розвиненою економікою зберігається високий рівень держборгу, йдеться в звіті. Це перешкоджає застосуванню податкових і бюджетних методів стимулювання зростання економіки.

У США знижуються темпи зростання таких базових показників, як зайнятість і роздрібні продажі. В кінці березня експерти звернули увагу на інверсію кривої прибутковості в держпаперах США: прибутковість тримісячних казначейських векселів США вперше з 2007 року перевищила ставки за десятирічними держоблігацій.

Це, як вказують автори дослідження Федерального резервного банку Сан-Франциско, може бути індикатором майбутньої економічної рецесії.

Темпи економічного зростання в Європі знижуються слідом за економікою Німеччини.

Міністерство економіки та енергетики Німеччини різко скоротило прогноз зростання економіки країни з 1,8% до 1% в 2019 році, пов'язавши це з наслідками Brexit і торговими конфліктами США і Китаю.

Прогноз Єврокомісії щодо зростання ВВП всієї єврозони знижений з 1,9 до 1,3%.

У дослідженні виділяються три основні чинники, що загрожують світовому економічному зростанню.

Перший - втрата імпульсу зростання в розвинених економіках, що надасть прямий вплив на обсяги імпорту і транскордонні потоки товарів.

Другий - погіршення споживчих настроїв й індексів ділового клімату, що веде до зниження попиту і падіння інвестицій у виробничий капітал.

Третій фактор - геополітичні ризики, в тому числі зростання популізму.

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