Курс валют: гривня ще трохи зміцнилась
Четвер, 20 червня 2019, 08:53
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара майже на 6 копійок, встановивши його на 20 червня на рівні 26,33 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,51 гривні (на 19 червня - 29,52 гривні).
Нагадуємо:
19 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,31 - 26,35 гривні за долар.
18 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,36 - 26,39 гривні за долар.
Економічна правда
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