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Курс валют: гривня ще трохи зміцнилась

Четвер, 20 червня 2019, 08:53
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара майже на 6 копійок, встановивши його на 20 червня на рівні 26,33 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,51 гривні (на 19 червня - 29,52 гривні).

Нагадуємо:

19 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,31 - 26,35 гривні за долар.

18 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,36 - 26,39 гривні за долар.

Економічна правда

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