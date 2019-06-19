Курс гривні: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

19 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,31 - 26,35 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,32 - 26,34 гривні;

Євро - 29,46 - 29,48 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,22 - 26,48 гривні. Євро купують по 29,30 гривні, продають по 29,74 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,31 - 26,36 гривні, євро - 29,48 - 29,60 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 19 червня на рівні 26,39 гривні.

18 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,42 - 26,46 гривні за долар.

18 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,36 - 26,39 гривні за долар.

Економічна правда