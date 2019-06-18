Гривня на міжбанку утримує позиції
Вівторок, 18 червня 2019, 17:44
18 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,36 - 26,39 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,36 - 26,39 гривні;
Євро - 29,52 - 29,55 гривні.
Нагадуємо:
18 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,42 - 26,46 гривні за долар.
Національний банк залишив офіційний курс гривні до долара без змін, встановивши його на 18 червня на рівні 26,42 гривні.
Економічна правда
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