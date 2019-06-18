Всі розділи
Укр / Рус

Гривня на міжбанку утримує позиції

Вівторок, 18 червня 2019, 17:44
 

18 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,36 - 26,39 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,36 - 26,39 гривні;

Євро - 29,52 - 29,55 гривні.

Нагадуємо:

18 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,42 - 26,46 гривні за долар.

Національний банк залишив офіційний курс гривні до долара без змін, встановивши його на 18 червня на рівні 26,42 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

міжбанк фінанси

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок 18 червня 2019, 11:49
Гривня на міжбанку утримується на місці 14 червня 2019, 17:33
Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок 14 червня 2019, 11:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!