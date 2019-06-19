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Гривня на міжбанку трохи схудла

Середа, 19 червня 2019, 17:35
 

19 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,35 - 26,38 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,35 - 26,38 гривні;

Євро - 29,52 - 29,55 гривні.

Нагадуємо:

19 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,31 - 26,35 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 19 червня на рівні 26,39 гривні.

Економічна правда

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