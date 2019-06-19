Гривня на міжбанку трохи схудла
Середа, 19 червня 2019, 17:35
19 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,35 - 26,38 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,35 - 26,38 гривні;
Євро - 29,52 - 29,55 гривні.
Нагадуємо:
19 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,31 - 26,35 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 19 червня на рівні 26,39 гривні.
Економічна правда
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