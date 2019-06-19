Курс валют: гривня продовжує зміцнюватись

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 19 червня на рівні 26,39 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,52 гривні (на 18 червня - 29,76 гривні).

Нагадуємо:

18 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,42 - 26,46 гривні за долар.

18 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,36 - 26,39 гривні за долар.

Економічна правда