Курс валют: гривня продовжує зміцнюватись
Середа, 19 червня 2019, 08:47
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 19 червня на рівні 26,39 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,52 гривні (на 18 червня - 29,76 гривні).
Нагадуємо:
18 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,42 - 26,46 гривні за долар.
18 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,36 - 26,39 гривні за долар.
Економічна правда
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