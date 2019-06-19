Wizz Air придбає 20 літаків Airbus до 2026 року
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air придбає 20 нових літаків Airbus A321XLR, які поставить до 2026 року, збільшивши власний авіапарк до 276 літаків.
Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.
Зазначається, що це дозволить Wizz Air значно розширити маршрутну мережу і сполучення тих напрямків, які наразі недоступні.
"Сьогодні ми виконуємо окрему кількість 5-6 годинних рейсів, а з літаками серії XLR зможемо пропонувати відмінні вартість і сервіс на 7-8 годинних перельотах", - сказав гендиректор Wizz Air Джозеф Вараді.
Зазначається, що A321XLR є найбільш економічно ефективним літаком такого типу.
"Економічні характеристики літаків Airbus A321XLR розширять наші конкурентні переваги для стимулювання попиту на авіаперевезення у Центральній і Східній Європі і поза її межами, а також сприятимуть зменшенню впливу на навколишнє середовище. Літаки A320neo є надзвичайно ефективними – вони дозволяють покращувати роботу Wizz Air в рамках бізнес-моделі "лоу-кост" і сприяють безперечному лідерству за витратами", - резюмували у компанії.
Нагадаємо, у травні Wizz Air офіційно відкрив базу в Кракові та планує відкрити "дочку" в Україні до кінця року.
Економічна правда
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