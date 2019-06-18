У Німеччині почав працювати автобусний перевізник від Blablacar

B Німеччину заходить новий автобусний перевізник BlaBlaBus, який може стати конкурентом Flixbus.

Про це повідомляє lowcostavia.

З 25 червня BlaBlaBus починає обслуговувати перший регулярний автобусний маршрут з Дрездена в Берлін.

Ціни на квитки BlaBlaBus стартують від 99 євроцентів. Наприклад, квитки нa aвтoбуc Flixbus з Дpeздeнa в Бepлін коштують від 7,99 євро.

У листопаді 2018 року BlaBlaCar придбав компанію Ouibus - автобусного перевізника, що належав Національній компанії французьких залізниць.

Цей проект дозволив BlaBlaCar розширити свій спектр послуг на автобусні перевезення на європейському ринку. Також BlaBlaCar залучив близько 101 млн євро від SNCF та інших компаній для інвестування в Ouibus.

Перевізник Ouibus був заснований в 2012 році і починав роботу під брендом iDBUS. У 2015 році компанія змінила назву на Ouibus і за останні три роки до злиття з BlaBlaCar компанія перевезла понад 12 млн пасажирів, а також налагодила понад 300 автобусних сполучень у Франції та Європі.

Нагадуємо:

BlaBlaCar планує ввести повноцінну платну підписку на свій сервіс для українців вже в цьому році.

BlaBlaCar заснована в 2006 році у Франції.

Сервіс почав працювати на території України в лютому 2014 року. Через 4 роки український ринок увійшов у топ швидко зростаючих країн для BlaBlaCar.

На сьогоднішній день BlaBlaCar працює в 22 країнах світу, а загальна кількість користувачів перевищує 65 млн осіб.

За 9 місяців 2018 року сервіс вперше став прибутковим з моменту заснування в 2006 році.

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