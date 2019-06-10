BlaBlaCar готується запустити в Україні повноцінну платну модель
BlaBlaCar планує ввести повноцінну платну підписку на свій сервіс для українців вже в цьому році.
Про це повідомив керівник BlaBlaCar в Україні Олексій Лазаренко, передає Liga.net.
"Запуск повноцінної платної моделі - це перспектива цього року. Однозначно друге півріччя. Чи буде це комісія, місячна підписка або щось ще, поки не можу озвучувати. Зможу розголошувати деталі трохи пізніше", - сказав він.
"Ми регулярно проводимо такі експерименти для того, щоб зрозуміти, яка модель була б оптимальною для монетизації в Україні. Тести були в листопаді, на початку квітня. Їхні результати оптимістичні, як не дивно, українці готові платити за онлайн-сервіси", - пояснив Лазаренко.
З 10 жовтня сервіс почав впроваджувати в Україні платний доступ до бронювання місць у водіїв.
BlaBlaCar заснована в 2006 році у Франції.
Сервіс почав працювати на території України в лютому 2014 року. Через 4 роки український ринок увійшов у топ швидко зростаючих країн для BlaBlaCar.
На сьогоднішній день BlaBlaCar працює в 22 країнах світу, а загальна кількість користувачів перевищує 65 млн людей.
Нагадаємо, за 9 місяців 2018 року сервіс вперше став прибутковим з моменту заснування в 2006 році.
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