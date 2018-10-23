Співзасновник BlaBlaCar Ніколя Брюссон: Україна не є прибутковим сегментом для компанії

Співзасновник і керівник BlaBlaCar розповів ЕП, чому його компанію не варто порівнювати з Uber, і як треба використовувати концепцію Airbnb для розширення на інші ринки. (рос)

В 2014 году BlaBlaCar купила за 1-3 млн долл украинский сервис "Подорожники". Благодаря этой сделке в Украине появился известный многим сервис по поиску попутчиков для поездок на близкие и дальние расстояния.

Сегодня 4 млн украинцев пользуются BlaBlaCar и по этому показателю Украина заняла четвертое место в мире в портфеле стран компании. Сама компания оценивается 1,6 млрд долл.

Сооснователь и руководитель BlaBlaCar Николя Брюссон приехал в Украину, чтобы выступить на Киевском международном экономическом форуме.

ЭП встретилась с идеологом шеринговой экономики и узнала у него, где найти применение принципу шеринговой экономики, сможет ли BlaBlaCar догнать Uber по капитализации и какие планы у компании в Украине.

Идея создания сервиса для совместных поездок впервые появилась у француза Фредерика Мазеллы в 2004 году. Парень хотел отпраздновать Рождество вместе с родными, которые жили за городом, но у него не было ни автомобиля, ни билета на поезд. Ему пришла в голову идея поехать с одним из водителей, которые и так едут в нужном направлении, а взамен разделить с ним расходы на топливо.

— Николя, вас можно назвать евангелистом новой для большинства людей концепции шеринговой экономики. Какие месседжи вы хотите донести до участников Киевского международного экономического форума?

— Сначала хотелось бы рассказать вам о своих наблюдениях. Мое наблюдение таково, что на экономическом форуме технологии занимают очень важную часть дискуссии. Я считаю это очень хорошим знаком.

Такая дискуссия позволяет донести тезис о том, что технологии — очень важный драйвер экономического роста Украины. Развитие экономики будет проходить не благодаря традиционным индустриям, а благодаря инновационным индустриям, благодаря тем индустриям, которые создаются сейчас.

Сооснователь и главный исполнительный директор BlaBlaCar Николя Брюссон

Для меня как представителя международной технологической компании приятно то, как в Украине принимают международные технологические компании. Ведь чтобы развивать экономику Украины и инновационный компонент, Украине нужно развивать не только собственные технологические компании, но и привлекать международные.

Теперь о моих посылах. Во-первых, я говорил о том, что необходимо развивать технологический сектор. Во-вторых, это популяризация шеринговой экономики и ее принятие в потребительском секторе.

Очень важно понимать, что сейчас большинство индустрий могут быть трансформированы, потому что потребители и участники этих индустрий стремятся к шерингу, к использованию преимуществ шеринговой экономики.

— В каких еще сферах деятельности человека применим принцип шеринговой экономики? Где могут появиться аналоги BlaBlaCar?

— Сложно сказать, какие именно индустрии будут использовать этот принцип. В первую очередь, это, конечно, транспортная индустрия. Также это индустрия размещения, совместное использование площадей, аренда площадей — модель, которую использует Airbnb.

Также принцип шеринговой экономики будет работать в финансовом секторе и в других сферах, где одной из особенностей деятельности является мобильность.

Размышляя об использовании модели шеринговой экономики, нужно обращать внимание на то, есть ли в индустрии какой-то неиспользованный ресурс. Если есть, то использовать его так, чтобы адаптировать и применить такую модель.

Более того, BlaBlaCar — только малая часть тех трансформаций, того потенциала, который пока не реализован. Сейчас BlaBlaCar занимает малую часть рынка с небольшим количеством водителей и пассажиров, которые используют только один вид услуги — путешествие на длинные расстояния.

Наша задача состоит в том, чтобы привлекать больше пассажиров и водителей и расширять спектр услуг, которыми они будут пользоваться. Такова концепция нашей компании.

— Может ли ваша компания пройти тот же путь, который прошла компания Uber?

— Мы отличаемся от Uber нашей базовой концепцией. Uber — это компания, нацеленная на рынок В2С (бизнес для клиента. — ЭП). Для людей, которые занимаются перевозками в Uber, такая работа — это профессия. То есть у них есть своя машина, на которой они за определенную плату возят людей.

BlaBlaCar — это абсолютно другая концепция. Эта концепция направлена на использование шеринговой экономики. Это модель С2С (клиент для клиента. — ЭП). То есть люди сами кооперируются, берут машины и путешествуют.

Базовые концепции BlaBlaCar и Uber определяют то, что их пути развития будут отличаться.

Во-первых, BlaBlaCar будет использовать концепцию расширения на другие рынки, которую в свое время использовали в Airbnb. Концепция подразумевает одновременный выход на большое количество рынков, на которых ожидается рост с очень большой скоростью и которые являются довольно перспективными.

Во-вторых, разница между Uber и BlaBlaCar состоит в том, что Uber все-таки нацелен на то, чтобы услуги были более краткосрочными и поездки происходили намного чаще. BlaBlaCar больше нацелен на то, чтобы поездки совершались на более длинные расстояния и немного реже одного-двух раз в неделю.

Более того, BlaBlaCar, в отличие от Uber, охватывает большее количество людей. В Украине BlaBlaCar распространена на 10% населения, то есть на 4 млн человек и неизвестно, на какое количество распространена Uber.

Возможно, она распространена на меньшее число людей, которые просто чаще пользуются сервисом. Это вносит свой вклад в то, что Uber развивается быстрее и быстрее получает большее количество прибыли.

То есть модели развития разные, но существует надежда на то, что BlaBlaCar будет развиваться быстро и так же экспоненциально, как и другие компании.

— Ваша компания является "единорогом". Помогает ли этот статус в развитии бизнеса и какие двери он "открывает"?

— Конечно, приятно, что компания оценивается цифрой более 1 млрд долл, но это не влияет на текущие операции и производительность.

— По количеству пользователей украинский сегмент BlaBlaCar занимает четвертое место в мире с четырьмя миллионами пользователей. Как так получилось, что не самая богатая страна Европы занимает такую позицию?

— Действительно, Украина занимает четвертое место по количеству пользователей. Не по количеству прибыли, не по количеству дохода. Украина не является прибыльным сегментом для компании, но она представляет собой очень большую площадку с перспективами роста и потенциалом. Главная причина — продукт популярен среди населения.

— С ноября 2018 года компания вводит в Украине плату за свои сервисы. Какие планы у вас по поводу монетизации своей деятельности в Украине?

— Все находится только на уровне запуска. Чтобы понять, какие у нас ожидания от украинского рынка, нужно назвать этапы, которые компания должна пройти после запуска на новом рынке. Читайте також Who’s who в українському шерингу Еволюція довіри: як шерингова економіка руйнує світові кордони Як шерингова економіка змінює світ

Изначально запускается сама услуга, чтобы люди могли с ней ознакомиться и начать ее использовать.

Дальше запускается система онлайн-платежей, через которую будет происходить оплата этой услуги, соответственно, компания BlaBlaCar будет получать прибыль.

Потом система оплаты распространяется дальше, когда оплата может происходить не онлайн.

Именно онлайн-платежи позволяют монетизировать сервис и обеспечить безопасность оказания услуг. Уже через шесть-десять месяцев будет понятно, какие планы можно строить по поводу украинского рынка. Сейчас все на уровне небольшого эксперимента.

— BlaBlaCar вышла на рынок Украины через покупку украинского стартапа "Подорожники". Является ли это признанием того, что в Украине умеют создавать хорошие стартапы? Насколько типична такая модель выхода на рынки других стран для вашей компании?

— Это, конечно же, свидетельствует о том что в Украине действительно очень талантливые кадры. Как уже обсуждалось сегодня утром при разговоре с премьер-министром, это то, что нужно поощрять, это то, что будет привлекать в Украину и другие компании с подобными стратегиями.

Для нас это типичная стратегия. Через покупку компаний мы выходили на рынки Германии, Италии, Мексики и Польши. Компания нацелена именно на такую стратегию, потому что это позволяет устанавливать более глубокие контакты с рынком.

Компания, которая здесь уже ведет операционную деятельность, лучше знает рынок и лучше ознакомлена с самим потребительским рынком.