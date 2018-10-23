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Співзасновник BlaBlaCar Ніколя Брюссон: Україна не є прибутковим сегментом для компанії

Співзасновник BlaBlaCar Ніколя Брюссон: Україна не є прибутковим сегментом для компанії

Вівторок, 23 жовтня 2018, 08:50 - Всеволод Некрасов
Співзасновник і керівник BlaBlaCar розповів ЕП, чому його компанію не варто порівнювати з Uber, і як треба використовувати концепцію Airbnb для розширення на інші ринки. (рос)

В 2014 году BlaBlaCar купила за 1-3 млн долл украинский сервис "Подорожники". Благодаря этой сделке в Украине появился известный многим сервис по поиску попутчиков для поездок на близкие и дальние расстояния.

Сегодня 4 млн украинцев пользуются BlaBlaCar и по этому показателю Украина заняла четвертое место в мире в портфеле стран компании. Сама компания оценивается 1,6 млрд долл.

Сооснователь и руководитель BlaBlaCar Николя Брюссон приехал в Украину, чтобы выступить на Киевском международном экономическом форуме.

ЭП встретилась с идеологом шеринговой экономики и узнала у него, где найти применение принципу шеринговой экономики, сможет ли BlaBlaCar догнать Uber по капитализации и какие планы у компании в Украине.

Идея создания сервиса для совместных поездок впервые появилась у француза Фредерика Мазеллы в 2004 году. Парень хотел отпраздновать Рождество вместе с родными, которые жили за городом, но у него не было ни автомобиля, ни билета на поезд. Ему пришла в голову идея поехать с одним из водителей, которые и так едут в нужном направлении, а взамен разделить с ним расходы на топливо.

Николя, вас можно назвать евангелистом новой для большинства людей концепции шеринговой экономики. Какие месседжи вы хотите донести до участников Киевского международного экономического форума?

Сначала хотелось бы рассказать вам о своих наблюдениях. Мое наблюдение таково, что на экономическом форуме технологии занимают очень важную часть дискуссии. Я считаю это очень хорошим знаком.

Такая дискуссия позволяет донести тезис о том, что технологии — очень важный драйвер экономического роста Украины. Развитие экономики будет проходить не благодаря традиционным индустриям, а благодаря инновационным индустриям, благодаря тем индустриям, которые создаются сейчас.

 
Сооснователь и главный исполнительный директор BlaBlaCar Николя Брюссон

Для меня как представителя международной технологической компании приятно то, как в Украине принимают международные технологические компании. Ведь чтобы развивать экономику Украины и инновационный компонент, Украине нужно развивать не только собственные технологические компании, но и привлекать международные.

Теперь о моих посылах. Во-первых, я говорил о том, что необходимо развивать технологический сектор. Во-вторых, это популяризация шеринговой экономики и ее принятие в потребительском секторе.

Очень важно понимать, что сейчас большинство индустрий могут быть трансформированы, потому что потребители и участники этих индустрий стремятся к шерингу, к использованию преимуществ шеринговой экономики.

В каких еще сферах деятельности человека применим принцип шеринговой экономики? Где могут появиться аналоги BlaBlaCar?

Сложно сказать, какие именно индустрии будут использовать этот принцип. В первую очередь, это, конечно, транспортная индустрия. Также это индустрия размещения, совместное использование площадей, аренда площадей — модель, которую использует Airbnb.

Также принцип шеринговой экономики будет работать в финансовом секторе и в других сферах, где одной из особенностей деятельности является мобильность.

Размышляя об использовании модели шеринговой экономики, нужно обращать внимание на то, есть ли в индустрии какой-то неиспользованный ресурс. Если есть, то использовать его так, чтобы адаптировать и применить такую модель.

Более того, BlaBlaCar — только малая часть тех трансформаций, того потенциала, который пока не реализован. Сейчас BlaBlaCar занимает малую часть рынка с небольшим количеством водителей и пассажиров, которые используют только один вид услуги — путешествие на длинные расстояния.

Наша задача состоит в том, чтобы привлекать больше пассажиров и водителей и расширять спектр услуг, которыми они будут пользоваться. Такова концепция нашей компании.

Может ли ваша компания пройти тот же путь, который прошла компания Uber?

Мы отличаемся от Uber нашей базовой концепцией. Uber — это компания, нацеленная на рынок В2С (бизнес для клиента. — ЭП). Для людей, которые занимаются перевозками в Uber, такая работа — это профессия. То есть у них есть своя машина, на которой они за определенную плату возят людей.

BlaBlaCar — это абсолютно другая концепция. Эта концепция направлена на использование шеринговой экономики. Это модель С2С (клиент для клиента. — ЭП). То есть люди сами кооперируются, берут машины и путешествуют.

Базовые концепции BlaBlaCar и Uber определяют то, что их пути развития будут отличаться.

Во-первых, BlaBlaCar будет использовать концепцию расширения на другие рынки, которую в свое время использовали в Airbnb. Концепция подразумевает одновременный выход на большое количество рынков, на которых ожидается рост с очень большой скоростью и которые являются довольно перспективными.

 

Во-вторых, разница между Uber и BlaBlaCar состоит в том, что Uber все-таки нацелен на то, чтобы услуги были более краткосрочными и поездки происходили намного чаще. BlaBlaCar больше нацелен на то, чтобы поездки совершались на более длинные расстояния и немного реже одного-двух раз в неделю.

Более того, BlaBlaCar, в отличие от Uber, охватывает большее количество людей. В Украине BlaBlaCar распространена на 10% населения, то есть на 4 млн человек и неизвестно, на какое количество распространена Uber.

Возможно, она распространена на меньшее число людей, которые просто чаще пользуются сервисом. Это вносит свой вклад в то, что Uber развивается быстрее и быстрее получает большее количество прибыли.

То есть модели развития разные, но существует надежда на то, что BlaBlaCar будет развиваться быстро и так же экспоненциально, как и другие компании.

Ваша компания является "единорогом". Помогает ли этот статус в развитии бизнеса и какие двери он "открывает"?

Конечно, приятно, что компания оценивается цифрой более 1 млрд долл, но это не влияет на текущие операции и производительность.

По количеству пользователей украинский сегмент BlaBlaCar занимает четвертое место в мире с четырьмя миллионами пользователей. Как так получилось, что не самая богатая страна Европы занимает такую позицию?

Действительно, Украина занимает четвертое место по количеству пользователей. Не по количеству прибыли, не по количеству дохода. Украина не является прибыльным сегментом для компании, но она представляет собой очень большую площадку с перспективами роста и потенциалом. Главная причина — продукт популярен среди населения.

С ноября 2018 года компания вводит в Украине плату за свои сервисы. Какие планы у вас по поводу монетизации своей деятельности в Украине?

Все находится только на уровне запуска. Чтобы понять, какие у нас ожидания от украинского рынка, нужно назвать этапы, которые компания должна пройти после запуска на новом рынке.

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Изначально запускается сама услуга, чтобы люди могли с ней ознакомиться и начать ее использовать.

Дальше запускается система онлайн-платежей, через которую будет происходить оплата этой услуги, соответственно, компания BlaBlaCar будет получать прибыль.

Потом система оплаты распространяется дальше, когда оплата может происходить не онлайн.

Именно онлайн-платежи позволяют монетизировать сервис и обеспечить безопасность оказания услуг. Уже через шесть-десять месяцев будет понятно, какие планы можно строить по поводу украинского рынка. Сейчас все на уровне небольшого эксперимента.

BlaBlaCar вышла на рынок Украины через покупку украинского стартапа "Подорожники". Является ли это признанием того, что в Украине умеют создавать хорошие стартапы? Насколько типична такая модель выхода на рынки других стран для вашей компании?

Это, конечно же, свидетельствует о том что в Украине действительно очень талантливые кадры. Как уже обсуждалось сегодня утром при разговоре с премьер-министром, это то, что нужно поощрять, это то, что будет привлекать в Украину и другие компании с подобными стратегиями.

Для нас это типичная стратегия. Через покупку компаний мы выходили на рынки Германии, Италии, Мексики и Польши. Компания нацелена именно на такую стратегию, потому что это позволяет устанавливать более глубокие контакты с рынком.

Компания, которая здесь уже ведет операционную деятельность, лучше знает рынок и лучше ознакомлена с самим потребительским рынком.

BlaBlaCar Airbnb транспорт Uber

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