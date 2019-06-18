Курс валют: гривня зміцнилась до євро
Вівторок, 18 червня 2019, 08:51
Національний банк залишив офіційний курс гривні до долара без змін, встановивши його на 18 червня на рівні 26,42 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,76 гривні (на 14 червня - 29,82 гривні).
Нагадуємо:
14 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,42 - 26,45 гривні за долар.
14 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,42 - 26,46 гривні за долар.
Економічна правда
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