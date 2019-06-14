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Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

П'ятниця, 14 червня 2019, 11:30
 

14 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,42 - 26,45 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,40 - 26,43 гривні;

Євро – 29,80 - 29,83 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,28 - 26,55 гривні. Євро купують за 29,56 гривні, продають за 30,01 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,31 - 26,39 гривні, євро - 29,68 - 29,80 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 14 червня на рівні 26,42 гривні.

13 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,40 - 26,44 гривні за долар.

13 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,43 - 26,46 гривні за долар.

Економічна правда

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