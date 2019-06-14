Гривня на міжбанку утримується на місці

14 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,42 - 26,46 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,42 - 26,46 гривні;

Євро - 29,69 - 29,74 гривні.

Нагадуємо:

14 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,42 - 26,45 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 14 червня на рівні 26,42 гривні.

Економічна правда