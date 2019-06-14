Гривня на міжбанку утримується на місці
П'ятниця, 14 червня 2019, 17:33
14 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,42 - 26,46 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,42 - 26,46 гривні;
Євро - 29,69 - 29,74 гривні.
Нагадуємо:
14 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,42 - 26,45 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 14 червня на рівні 26,42 гривні.
Економічна правда
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