Розміщення єврооблігацій на 1 мільярд євро не відіб'ється на курсі гривні - банкіри

Розміщення Україною семирічних єврооблігацій на 1 мільярд євро під 6,75% річних істотно не відіб'ється на курсі гривні і дасть позитивний сигнал для інвесторів.

Таку думку висловили банкіри, опитані агентством "Інтерфакс-Україна".

"Відображення на курсі гривні в короткостроковому і довгостроковому періоді ми навряд чи відчуємо. 1 млрд євро це навіть для української економіки не дуже багато. Це розміщення швидше є певним сигналом для інвесторів, відкриттям альтернативного шлюзу, хоч і не дуже дешевим, зате без додаткових умов", - сказав директор казначейства банку "Кредит Дніпро" Олег Курінний.

За його оцінкою, розміщення єврооблігацій під 6,75% річних можна вважати успіхом.

"Початкова ставка в ході road show була 7,12%, на тлі поточного попиту знизилася до 6,75%. Безумовний успіх Мінфіну в політичних і економічних умовах", - сказав він.

Голова правління Айбокс Банку Галина Хейло також вважає, що розміщення єврооблігацій є позитивним сигналом для інвесторів.

"Ставка, безумовно, дуже висока, але позитивним є сам факт розміщення, це позитивний сигнал для інших інвесторів", - сказала Хейло.

За її оцінкою, вибір Мінфіном євро в якості валюти нового випуску єврооблігацій дасть можливість Україні диверсифікувати портфель євробондів.

"Україна зберігає курс на вступ до Європейського Союзу, тому відновлення після 15-річної перерви випусків єврооблігацій в євро - цілком логічний крок", - додала Хейло.

Головний економіст Альфа-Банку Україна Олексій Блінов зазначив, що надходження від останнього розміщення єврооблігацій перекривають більше половини валютних ресурсів із рефінансування держборгу, яких бракує у другому півріччі 2019 року, що дозволить країні пройти піковий період платежів за зовнішніми боргами у вересні-2019 (1,9 млрд дол, включаючи 1,6 млрд дол платежів із прямого держборгу).

"Таким чином, Україна зняла побоювання з приводу погашення та обслуговування валютних боргів у 2019 році і забезпечила себе ресурсом для відновлення практичних переговорів із Міжнародним валютним фондом після формування нового уряду", - зазначив експерт.

Щодо вибору валюти розміщення єврооблігацій Блінов зазначив, що курс України на поглиблення торговельно-економічного співробітництва з ЄС і поглиблення інтегрованості зі структурами ЄС дає підстави очікувати збереження, а також можливе збільшення фінансової підтримки і технічної допомоги з боку ЄС.

"Відповідно, перспектива таких надходжень у майбутньому хеджує валютний ризик зобов'язань по парі долар-євро", - додав він.

Нагадаємо, у березні Міністерство фінансів збільшило на 350 мільйонів доларів суму випуску 10-річних єврооблігацій із терміном погашення до 1 листопада 2028 року.

Як повідомлялося 13 червня, Україна розміщує семирічні єврооблігації на 1 мільярд євро з прибутковістю 6,75%.

Економічна правда