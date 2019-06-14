Курс валют: гривня незначно знизилася
П'ятниця, 14 червня 2019, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 14 червня на рівні 26,42 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,82 гривні (на 13 червня - 29,89 гривні).
Нагадуємо:
13 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,40 - 26,44 гривні за долар.
13 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,43 - 26,46 гривні за долар.
Економічна правда
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