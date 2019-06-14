"Нафтогаз" знову оголосив про зниження ціни на газ для населення

НАК "Нафтогаз України" розрахувала нову ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за покладення спеціальних обов'язків на червень, вона становитиме 5553,89 гривень за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ, вартості доставки та націнки постачальника).

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

"Таким чином, у червні ціна газу, за якою "Нафтогаз" продає його газзбутам та постачає споживачам за ПСО, зменшиться на 7,3%, або на 436,11 грн, порівняно з травнем", - зазначили у прес-службі.

Так, кінцева ціна газу для споживачів у Кіровоградській області з урахуванням ПДВ, вартості доставки та націнки постачальника в червні становитиме 7755,87 грн.

Кінцева ціна в інших регіонах залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- чи міськгазу. Постачальники газу зобов’язані інформувати своїх споживачів про кінцеву ціну.

Зниження ціни на газ у НАК пояснили зменшенням цін на європейському ринку.

"Було б просто несправедливо залишати регульовану ціну на тому ж рівні, коли ринкова ціна падає. Тому ми запропонували декілька варіантів як це можна зробити коректно – один з варіантів, прийнятих урядом, почне діяти в червні", – зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

Нагадаємо, постанова уряду №485 передбачає, що "Нафтогаз" для визначення ціни газу за ПСО аналізує 4 показники: ціну для комерційних споживачів за минулий місяць, дані МЕРТ щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозважену ціну на Українській енергетичній біржі, та ціну за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року - компанія обирає з них найнижчу.

Найменшою виявилася ціна на Українській енергетичній біржі - вона й визначила ціну на червень.

"Новий механізм демонструє переваги конкурентного ринку. Ціна змінюється паралельно з ринковим паритетом і, завдяки цьому, споживач отримує чесні умови", – зазначив глава НАК Андрій Коболєв.

Він додав, що "Нафтогаз" розраховує на те, що уряд найближчим часом також погодиться з пропозицією НАК щодо повної відміни цінового регулювання.

"Що на додачу до прозорого ціноутворення дозволить кінцевому споживачеві обирати постачальника газу", - пояснив Коболєв.

Як повідомлялося, 12 червня Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціну газу для населення.

Нагадаємо:

Із 1 травня в Україні починає діяти нова ціна на газ для населення і теплової генерації, затверджена на травень поточного року на рівні 8247 гривень за тисячу кубометрів (раніше було 8550 гривень).

Відповідне рішення було ухвалене в кінці квітня Кабінетом міністрів і НАК "Нафтогаз України".

На початку квітня "Нафтогаз" виконав розпорядження уряду і знизив ціну на газ для населення з квітня 2019 року із 8,55 грн за куб до 8,38 грн за куб – тобто на 17 копійок за куб.

Економічна правда