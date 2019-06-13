Гривня на міжбанку топчеться на місці

13 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,43 - 26,46 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,43 - 26,46 гривні;

Євро - 29,79 - 29,83 гривні.

Нагадуємо:

13 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,40 - 26,44 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 13 червня на рівні 26,40 гривні.

Економічна правда