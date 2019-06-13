Гривня на міжбанку топчеться на місці
Четвер, 13 червня 2019, 17:35
13 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,43 - 26,46 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,43 - 26,46 гривні;
Євро - 29,79 - 29,83 гривні.
Нагадуємо:
13 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,40 - 26,44 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 13 червня на рівні 26,40 гривні.
Економічна правда
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