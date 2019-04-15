Топ-10 країн за переказами від мігрантів — дані Приватбанку

За 2018 рік Приватбанк збільшив виплати грошових переказів через цифрові сервіси та відділення банку на 25% — до 2,6 мільярдів доларів.

Про це повідомляється на сайті Приватбанку.

При цьому понад 60% переказів отримані виключно через цифрові сервіси банку.

За даними фінустанови, найбільше коштів мігрантів у минулому році надійшло в Україну зі США — 16% від загального обсягу надходжень.

На другому місці за обсягом валютних надходжень — Великобританія (8%).

Замикає трійку лідерів Ізраїль (6%).

Також у топ-10 країн, які забезпечують більше надходжень від трудових мігрантів, потрапили: Німеччина (5%), Росія (5%), Італія (5%), Польща (4%), ОАЕ (2,7%), Туреччина (2,5%) і Кіпр (2%).

Нагадаємо, що за даними Світового банку, станом на 9 квітня заробітчани перерахували в Україну рекордні 14 мільярдів доларів. Таким чином Україна стала лідером за вхідними грошовими переказами в регіоні, обігнавши Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан і Росію.

Економічна правда