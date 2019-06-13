Будівельник, якого НАБУ підозрює у розтраті коштів, отримав ще 20 мільйонів на "Стіну"

У кінці травня приватна фірма ТОВ "Будцентр Вітязь" отримала ще 20 мільйонів гривень авансу із рахунку Державної казначейської служби за продовження робіт із облаштування кордону з Російською Федерацією.

Про це із посиланням на офіційний портал використання публічних фінансів повідомляє проект "Марлін".

Так, із 2015 року "Будцентр Вітязь" є одним із генеральних підрядників зі зведення фортифікацій на кордоні. Директору та засновнику даної фірми Агаверді Аділову ще в 2017 році НАБУ висунуло підозру в розтраті майна в особливо великих розмірах і підробці документів.

Транзакція з порталу публічних фінансів

За даними журналістів "Слідство.Інфо" за весь час зведення "стіни" "Будцентр Вітязь" на початок цього року отримав від Держприкордонслужби понад 135 мільйонів гривень.

У квітні стало відомо, що ТОВ "Будцентр Вітязь" отримала перші 20 мільйонів гривень у цьому році. Таким чином сума коштів перерахована з бюджету на дану приватну фірму в рамках проекту "стіна" сягає 175 мільйонів гривень.

Раніше проект "Марлін" повідомив, що прикордонники засекретили контракти по "стіні Яценюка".

За будівництво паркану на кордоні з Росією екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк агітував особисто з 2014 року.

Сьогодні, 13 червня, стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала обвинувальний акт щодо розтрати держкоштів, виділених на облаштування стіни на українсько-російському кордоні.

Нагадаємо:

Державна прикордонна служба України відмовляється оприлюднювати контракти зі зведення фортифікаційних споруд у рамках проекту "стіна Яценюка" протягом 2015-2018 років, посилаючись на державну таємницю.

У Держбюджеті на 2019 рік за бюджетною програмою "Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону" закладено видатки загального фонду у сумі 400 млн грн.

Торік на будівництво "Стіни" витратили 500 мільйонів гривень.

Економічна правда