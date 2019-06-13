Знову вниз: Офіційний курс гривні дещо послабився
Четвер, 13 червня 2019, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 13 червня на рівні 26,40 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,89 гривні (на 12 червня - 29,77 гривні).
Нагадуємо:
12 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,46 - 26,50 гривні за долар.
12 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,46 - 26,50 гривні за долар.
Економічна правда
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