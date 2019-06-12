Гривня на міжбанку утримує позиції
Середа, 12 червня 2019, 17:45
12 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,46 - 26,50 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,46 - 26,50 гривні;
Євро - 29,93 - 29,97 гривні.
Нагадуємо:
12 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,46 - 26,50 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара ще на 8 копійок, встановивши його на 12 червня на рівні 26,29 гривні.
Економічна правда
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