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Гривня на міжбанку утримує позиції

Середа, 12 червня 2019, 17:45
 

12 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,46 - 26,50 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,46 - 26,50 гривні;

Євро - 29,93 - 29,97 гривні.

Нагадуємо:

12 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,46 - 26,50 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара ще на 8 копійок, встановивши його на 12 червня на рівні 26,29 гривні.

Економічна правда

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