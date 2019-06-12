Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

12 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,46 - 26,50 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,35 - 26,38 гривні;

Євро – 29,89 - 29,93 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,31 - 26,63 гривні. Євро купують за 29,66 гривні, продають за 30,14 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,37 - 26,52 гривні, євро - 29,85 - 29,91 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара ще на 8 копійок, встановивши його на 12 червня на рівні 26,29 гривні.

11 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,21 - 26,24 гривні за долар.

11 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,46 - 26,49 гривні за долар.

Економічна правда