Добувати газ в Чорному морі хочуть "сумнівні" американці, Коломойський та екс-депутат Держдуми РФ – ЗМІ

Заявки на участь у державному конкурсі на залучення приватного партнера для розробки і видобування нафти та газу на найбільшій за площею ділянці "Дельфін" на Чорноморському шельфі подали чотири компанії.

Про це повідомляє "Схеми: корупція в деталях".

Серед них: американська Frontera Resources, яка сама й ініціювала цей конкурс, Trident Black Sea колишнього депутата Державної думи Росії Іллі Пономарьова, азербайджанська компанія Caspian Drilling Company LTD та "Укрнафтобуріння", бенефіціаром якої є український олігарх Ігор Коломойський.

Trident Black Sea на 90% належить Trident Acquisitions Corp, а ще на 10% – ірландській San Leon Energy PLC. Раніше "Дзеркало тижня" повідомляло, що ключовим акціонером останньої є Ілля Пономарьов – екс-депутат Держдуми, який емігрував з Росії в Україну. Ще 10% акцій належить співвласникові мережі супермаркетів "АТБ" Геннадію Буткевичу.

Сам Пономарьов у коментарі Радіо Свобода зазначив, що має громадянство України, а від російського відмовився. І додав, що компанія Trident Black Sea в разі перемоги планує інвестувати 1 мільярд доларів у розробку ділянки шельфу.

Іншим претендентом є українська компанія "Укрнафтобуріння". ЇЇ кінцевими бенефіціарами через офшорні компанії є олігарх Ігор Коломойський, депутат від групи "Відродження" Віталій Хомутиннік і колись російський, а тепер український бізнесмен Павло Фукс.

Caspian Drilling Company (CDC) була заснована у вересні 1996 року Державною нафтокомпанією Республіки Азербайджан (55%) спільно із "Санта-фе" (45%) на базі Морської розвідувальної бурової компанії СРСР. Від червня 2009 року Державній нафтовій компанії Азербайджану належить понад 92% CDC.

Компанія Frontera Resources ініціювала проведення конкурсу. Зазначається, що Frontera Resources має сумнівні проекти у Молдові та Грузії, а її фінансовий звіт за частину 2017 та 2018 років свідчить про те, що компанія є збитковою.

Відповідно до закону комісія зобов’язана визначити переможця та надати пропозицію до Кабінету міністрів протягом місяця – тобто до 12 липня 2019 року. У свою чергу, уряд має тоді укласти угоду протягом двох місяців – до 12 вересня 2019 року.

Нагадаємо:

Журналісти з'ясували, що право розробляти і видобувати вуглеводні на одній із найбільших газоносних ділянок у Чорному морі "Дельфін" може отримати американська компанія із сумнівною репутацією - Frontera Resources.

Компанія має сумнівні проекти у Молдові та Грузії, а її фінансовий звіт за частину 2017 та 2018 років свідчить про те, що компанія є збитковою.

Учасники ринку заявили, що влада штучно обмежує претендентів на добування газу на ділянці на морському шельфі.

Голова АП Андрій Богдан закликав продовжити конкурс з укладення угод про розподіл продукції для ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря щонайменше до 120 днів.