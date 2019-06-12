Гривня продовжує зміцнюватись

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара ще на 8 копійок, встановивши його на 12 червня на рівні 26,29 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,77 гривні (на 11 червня - 29,80 гривні).

Нагадуємо:

11 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,21 - 26,24 гривні за долар.

11 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,46 - 26,49 гривні за долар.

Економічна правда