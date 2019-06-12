SkyUp працює у звичайному режимі

Авіаперевізник SkyUp Airlines виконує рейси згідно із розкладом.

Про це авіакомпанія офіційно повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"SkyUp Airlines працює у звичайному режимі, всі рейси виконуються відповідно до заявленого розкладу", - зазначається у повідомленні.

Також авіаперевізник додав фотографії з реєстрації на рейс PQ 0101 до Одеси, запланований на 12 червня.

Нагадаємо:

Суд призупинив ліцензію SkyUp Airlines на перевезення пасажирів авіатранспортом, проте у самій авіакомпанії назвали таке рішення незаконним і закликали владу втрутитись у ситуацію.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи рішення суду щодо відкликання ліцензії у SkyUp, порекомендував президенту Володимиру Зеленському "набрати відомий номер" і з’ясувати, що відбувається, натякаючи таким чином, що за цим може стояти олігарх Ігор Коломойський.

Як повідомлялося, міністр інфраструктури вбачає у призупиненні ліцензії українського лоукостера ризик повернення авіаційної монополії, а прем­'єр-міністр Володимир Гройсман пригрозив боротися з судовим "свавіллям".

Економічна правда