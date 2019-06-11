Гривня на міжбанку знову впала
Вівторок, 11 червня 2019, 17:55
11 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,46 - 26,49 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,46 - 26,49 гривні;
Євро - 29,93 - 29,97 гривні.
Нагадуємо:
11 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,21 - 26,24 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 22 копійки, встановивши його на 11 червня на рівні 26,37 гривні.
Економічна правда
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