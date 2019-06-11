Гривня на міжбанку знову впала

11 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,46 - 26,49 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,46 - 26,49 гривні;

Євро - 29,93 - 29,97 гривні.

Нагадуємо:

11 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,21 - 26,24 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 22 копійки, встановивши його на 11 червня на рівні 26,37 гривні.

Економічна правда