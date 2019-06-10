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Трьом туроператорам анульовано ліцензії - Мінекономрозвитку

Понеділок, 10 червня 2019, 15:15

Міністерство економрозвитку і торгівлі під час перевірок виявило порушення ліцензійних умов низкою туристичних операторів, у результаті чого трьом із них анулювали ліцензії.

Про це у Facebook написав заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Михайло Титарчук.

"Три туроператори залишись без своїх ліцензій через ігнорування затверджених урядом умов. Що це означає? Що в Україні стане менше на кілька тисяч ошуканих туристів", - написав він.

За його словами, йдеться про операторів: ТОВ "Мережа агенцій "Гарячі тури"", ПП "Лакі-тур" та ПП "Діоніс-Прага-Україна".

Загалом було проведено 13 перевірок, три з яких – позапланові, під час яких було виявлено, що лише чотири туроператори добросовісно виконують ліцензійні умови.

У випадку ще семи операторів, за словами Титарчука, умови виконуються частково.

Усі компанії отримали від міністерства розпорядження про усунення порушень.

"Здебільшого, вони стосуються відсутності у керівників філій необхідного стажу в сфері туризму, не подані статистичні звіти, відсутність оновлених даних (гарантії банку, закриття філій, нові договори страхування) в органі ліцензування", - написав Титарчук.

Нагадаємо, 22 травня уряд посилив ліцензійні вимоги до туроператорів.

Економічна правда

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туризм компанії Мінекономрозвитку

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