Ліквідацію "Дельта банку" продовжили ще на один рік
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив ліквідацію акціонерного товариства "Дельта банк".
Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Згідно з повідомленням, ліквідація "Дельта банку" була продовжена на рік - до 4 жовтня 2020 року включно.
На цей же термін продовжено і повноваження ліквідатору Дельта банку, провідному спеціалісту з питань врегулювання неплатоспроможності банків департаменту управління активами Владиславу Кадирову.
Дельта Банк заснований в 2006 році. Його найбільшими акціонерами на початку 2015 року були Микола Лагун (70,6059%) і Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).
Як відомо, Нацбанк 2 вересня 2015 року за пропозицією Фонду гарантування ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію "Дельта Банку".
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Економічна правда
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