Суд заблокував покупку Веревським активів Дельта Банку за 900 мільйонів

Андрій Веревський

Фінансова компанія Андрія Веревського перемогла в аукціоні, погодившись заплатити 906 мільйонів гривень за активи Дельта Банку, проте київський суд заблокував цю угоду за позовом компанії, яка не брала участь у торгах.

Про це повідомляє FinClub.

Майданчик "Дебтекс Україна" ("дочка" міжнародної компанії DebtX) 6 березня провела аукціон з продажу пулу активів ФГВФО балансовою вартістю 4,88 млрд грн, повідомили в ФГВФО.

На продаж були виставлені права вимог та інші майнові права за кредитними договорами юросіб, частина яких знаходиться в заставі Нацбанку і Укрексімбанку, а також дебіторська заборгованість. Йдеться, в основному, про кредити, видані Дельта Банком таким компаніям як "Іллічівський зерновий порт", "Іллічівська зернова компанія", "Стройбуд Іллічівськ" і "Одеський олійножировий комбінат". У заставі Дельта Банку за цими кредитами знаходяться виробничі комплекси з обладнанням і земельні ділянки.

Ці активи Фонд виставляв на індивідуальні торги в системі "ProZorro.Продажі". Але покупці не виявили інтерес і не купили ці активи в ході голландських аукціонів навіть з 80-відсотковою знижкою. Тому Фонд об'єднав їх в пул і привернув міжнародного консультанта DebtX.

Початкова ціна цього пулу на торгах 6 березня була встановлена на рівні 897,2 млн грн. Брати участь в аукціоні "Дебтекс Україна" захотіли три потенційні інвестори.

"Оскільки торги були заплановані за принципом голландського аукціону, то ціна могла впасти на 80% - до 179,5 млн грн, але вона навіть не опустилася до цього рівня. В ході конкурентного аукціону 6 березня торги були зупинені на рівні 215,3 млн грн, і в подальшому ціна виросла до 906,2 млн грн, тобто навіть перевищила стартовий рівень", - розповіла FinClub заступник директора-розпорядника ФГВФО Світлана Рекрут.

Переможцем аукціону стала фінансова компанія "Скай", розповіла Світлана Рекрут.

За даними YouControl, 100% статутного капіталу (7 млн ​​грн) ТОВ "Фінансова компанія Скай" належить ТОВ "Майсен", кінцевим бенефіціаром якої через швейцарську компанію Filstar Ltd. є засновник аграрної компанії "Кернел" Андрій Веревський.

За словами Світлани Рекрут, переможець аукціону повинен був протягом трьох днів підписати протокол торгів, але станом на 12 березня такий протокол так і не був підписаний.

"У ФГВФО надійшло визначення Окружного адміністративного суду Києва від 5 березня, яким суд заборонив Фонду підписувати договір з переможцем. Суддя Олексій Огурцов своєю ухвалою позбавив кредиторів Дельта Банку понад 900 млн грн коштів", - говорить вона.

Аукціон оскаржила фінансова компанія "Октант", яка навіть не брала участь у торгах.

Як випливає з визначення Окружного адмінсуду Києва у справі № 640/3688/19, ФК "Октант" попросила суд заборонити ПАТ "Дельта Банк" та ТОВ "Дебтекс Україна" вчиняти будь-які дії з проведення електронних торгів та оформлення результатів електронних торгів з продажу лота № debtX_8829, в тому числі заборонити формувати і підписувати протокол електронного аукціону, укладати з переможцем торгів договір купівлі-продажу активів Дельта Банку.

Нібито в пул були включені активи "неіснуючого (припиненого) зобов'язання". Позивач хотів виключити з цього лота права вимоги Дельта Банку за кредитним договором № НКЛ-2010632 від 27.06.2012 року. Суд погодився з цим клопотанням і задовольнив його в повному обсязі.

І хоча це визначення суду вступило в силу ще 5 березня, 6 березня ніхто не завадив проведенню аукціону, адже суд направив цю ухвалу до Єдиного реєстру судових рішень тільки 7-го числа, а оприлюднено воно було 11 березня.

ФК "Октант" на 100% належить ТОВ "Гектор-Груп" Артема Мартинюка.

Фонд регулярно стикається з такими спробами зриву аукціонів з продажу цінних об'єктів.

"З огляду на те, що домовитися або втрутитися в хід торгів неможливо, учасники аукціонів вдаються до хитрощів, таких як подібні рішення судів. Якщо цей аукціон буде остаточно зірвано, ми оголосимо повторний аукціон ", - пообіцяла Світлана Рекрут.

Ухвала суду може бути оскаржена, але це не зупиняє її виконання.

Нагадаємо, 22 лютого "фінансист Ахметова" викупив його борг з дисконтом 80% у результаті "голландського" аукціону ФГВФО з продажу прав вимоги Дельта Банку на 234,4 мільйона гривень за облігаціями серії "С" у кількості 160 872 штук.