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В АМКУ розповіли, як придбання обленерго ДТЕК Ахметова змінило всю галузь

Вівторок, 11 червня 2019, 17:10
 

Придбання ДТЕК Ріната Ахметова нових обленерго впливатиме на спроможність кожного нового учасника конкурувати з компанією, яка має у всій вертикалі енергетичного ланцюжка потужну активну позицію.

Про це заявила одна з державних уповноважених АМКУ Агія Загребельська в інтерв'ю ЕП.

"Тобто вам потрібно буде конкурувати не просто з постачальником. Будь-який учасник буде конкурувати з групою ДТЕК", - підкреслила вона.

"У законі лібералізація енергоринку передбачає повне розділення оператора і постачальника, але і оператор, і постачальник — це компанії однієї групи. Це означає, що вони зможуть користуватися певними можливостями групи. Наприклад, будуть мати більше фінансових можливостей для цінових маневрів з метою забезпечення більших прибутків та меншого конкурентного тиску", - стверджує Загребельська.

Вона зазначила, що група уже майже отримала адміністративний вплив на всю сферу.

Читайте інтерв'ю повністюОдна з керівниць АМКУ Агія Загребельська: Придбання ДТЕК нових обленерго вплине на кожного

Нагадаємо:

У кінці грудня 2018 року Антимонопольний комітет не побачив зловживань монопольним становищем у компанії ДТЕК.

"Укренерго" назвала маніпуляції Ахметова та інших загрозою для запуску ринку е/е.

Економічна правда

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АМКУ ДТЕК

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