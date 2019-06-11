В АМКУ розповіли, як придбання обленерго ДТЕК Ахметова змінило всю галузь
Придбання ДТЕК Ріната Ахметова нових обленерго впливатиме на спроможність кожного нового учасника конкурувати з компанією, яка має у всій вертикалі енергетичного ланцюжка потужну активну позицію.
Про це заявила одна з державних уповноважених АМКУ Агія Загребельська в інтерв'ю ЕП.
"Тобто вам потрібно буде конкурувати не просто з постачальником. Будь-який учасник буде конкурувати з групою ДТЕК", - підкреслила вона.
"У законі лібералізація енергоринку передбачає повне розділення оператора і постачальника, але і оператор, і постачальник — це компанії однієї групи. Це означає, що вони зможуть користуватися певними можливостями групи. Наприклад, будуть мати більше фінансових можливостей для цінових маневрів з метою забезпечення більших прибутків та меншого конкурентного тиску", - стверджує Загребельська.
Вона зазначила, що група уже майже отримала адміністративний вплив на всю сферу.
Читайте інтерв'ю повністю: Одна з керівниць АМКУ Агія Загребельська: Придбання ДТЕК нових обленерго вплине на кожного
Нагадаємо:
У кінці грудня 2018 року Антимонопольний комітет не побачив зловживань монопольним становищем у компанії ДТЕК.
"Укренерго" назвала маніпуляції Ахметова та інших загрозою для запуску ринку е/е.
Економічна правда
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