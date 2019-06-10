"Укренерго" назвала маніпуляції Ахметова та інших загрозою для запуску ринку е/е

ДП "Укренерго" попередило Верховну Раду і Кабінет міністрів про можливість маніпуляцій з боку гравців ринку та ризик неконтрольованого зростання ціни електроенергії через високу концентрацію ринкової влади у учасників ринку у випадку запуску вільного ринку енергії з 1 липня.

Про це йдеться у листі за підписом керівника "Укренерго" Всеволода Ковальчука і голови наглядової ради держпідприємства Шевкі Аджунера, який опублікував нардеп Сергій Лещенко.

"Укренерго" пов’язує ризик зростання ціни електроенергії з високою концентрації ринкової влади.

"Понад 75% всієї електроенергії припадає на двох учасників ринку – ДП "НАЕК "Енергоатом" та групу компаній ДТЕК", - йдеться у листі.

Ключовою загрозою вказано питання створення та нарощування заборгованості після запуску роздрібного сегменту нового ринку з 1 січня 2019 року. Постачальник "останньої надії" ДПЗД "Укрінтеренерго" вже накопичив 700 млн грн заборгованості за 4 місяці роботи.

"Укренерго" також занепокоєне якістю даних комерційного обліку електроенергії. Оператори систем розподілу (обленерго) мали б здійснювати його на щоденній основі відповідно до п 68 ст 7 Закону "Про ринок електричної енергії". Однак наразі цього не відбувається.

"Коректний розмір небалансу постачальника може бути розрахований лише через 90 днів, у зв’язку з технологічною неготовністю операторів систем розподілу. Наприклад, досі відбувається корегування ДП "Енергоринок" даних обліку за січень 2019 року. Відповідно існує суттєвий ризик того, що постачальники збанкрутують до того, яку будуть отримані дані комерційного обліку. На сьогоднішній день обсяг таких некоректно розрахованих небалансів може становити 200 млн грн. щодня", – повідомляє "Укренерго".

Як пишуть "Наші гроші", раніше Антимонопольний комітет України в своєму звіті про ринок електроенергії від 2016 року з невідомих причин не розглядав питання про колективну монополію "Енергоатому" і ДТЕКу, хоча вони сукупно перевищують поріг 70% у виробітку електроенергії України.

АМКУ у грудні 2019 року відмовився визнавати ДТЕК таким, що зловживає своєю ринковою владою. Підставою стало те, що на думку АМКУ, цей ринок регулюється НКРЕКП і Міненерго. Таким чином АМКУ визнав, що не має впливу на ДТЕК.

Також більшість держуповноважених АМКУ у квітні 2019 року проголосували за надання дозволу ДТЕКу на придбання "Київобленерго" та "Одесаобленерго". Тепер група Ріната Ахметова контролює близько 40% розподільчих мереж країни через обленерго, які і здійснюють комерційний облік електроенергії.

Нагадаємо:

На виконання зобов'язань України по Третьому енергетичному пакету ЄС в квітні 2017 року парламентаріями ухвалений закон "Про ринок електричної енергії".

Закон "Про ринок електроенергії" передбачає впровадження нової моделі ринку, що включає ряд сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг.

Філія ДП "Енергоринок" - "Оператор ринку" - з 15 січня розпочала тестові операції з купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку.

Як заявили раніше в "Укренерго", ціни на електроенергію після запуску нового ринку можуть вирости.

В ЄБРР в свою чергу зазначили, що не бачать, як запрацює новий ринок із 1 липня.

А в Інвестиційній Раді заявили про небезпеку запуску нового ринку електроенергії в заплановані терміни.

Як повідомлялося, 28 травня Комітет ВР провалив розгляд законопроекту про відстрочку нового ринку електроенергії.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, дозволила НЕК "Укренегро" працювати в новому оптовому ринку електроенергії, старт якого запланований на 1 липня, за старою ліцензією до моменту проходження компанією сертифікації.

Рада національної безпеки і оборони пізніше ухвалить рішення щодо запровадження ринку електроенергії в Україні, якщо не буде знайдено компроміс.

Економічна правда