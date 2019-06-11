На Київщині збудували найбільшу в Україні сонячну електростанцію на даху

У Переяслав-Хмельницькому районі на Київщині запрацювала найбільша в Україні дахова фотогальванічна електростанція "Студениківська ФЕС", що забезпечить екологічно чистою електроенергією 150 тисяч домогосподарств області.

Про це повідомляє Асоціація звірівників.

Станція постачатиме близько 15 млн КВт/год на рік. За оцінками експертів, завдяки її роботі викиди CO2 в атмосферу зменшаться на 15 тис. тонн на рік.

Зазначається, що "Студениківська ФЕС" побудована на дахах будівель норкової ферми "Пелском" і має потужність 12,4 МВт.

"Таких масштабних проектів немає навіть в Європі. Наші фахівці провели всі необхідні дослідження і прийшли до висновку, що на дахах будівель на фермі можуть розміщуватися сонячні батареї, які додатково захищають тварин від високих температур, тим самим покращуючи добробут норки на фермі. Так ми по-європейськи поєднали фермерство із зеленою енергетикою", - розповів директор ферми Олександр Климець.

"Пелском" - одна з двох норкових ферм, що працює за європейськими стандартами та пройшла сертифікацію WelFur.

WelFur - найбільш передова в світі програма оцінки добробуту тварин третьою стороною, яка визначає більш серйозні вимоги, ніж передбачені законодавством ЄС.

Нагадаємо, наразі ринок електроенергії в Україні працює за моделлю єдиного "котла": усі виробники продають струм держпідприємству "Енергоринок" за встановленою державою ціною.

Проте вже з 1 липня Україна має перейти на нову модель ринку електроенергії.

Так, перша частина реформи ринку електроенергії в Україні запрацювала 1 січня 2019 року і торкнулася роздрібного ринку — гравців, які працюють із кінцевим споживачем.

Друга частина реформи торкнеться оптової частини ринку, що передбачає роботу генеруючих компаній за новими правилами.

Зокрема, вартість електроенергії для атомних електростанцій та гідроелектростанцій буде встановлюватися ринком, а вугільна генерація більше не буде обґрунтовувати НКРЕ ціни на вугілля.

Для населення весь цей час діяла пільгова ціна, яка збережеться для нього й у майбутньому.

Нагадаємо, що за сучасної моделі тарифоутворення найбільше коштує "зелена" енергетика, а найдешевшу електроенергію продукують атомні станції.

Читайте детальніше у публікації ЕП: Новий ринок електроенергії: що зміниться для населення з 1 липня.

Нагадаємо:

На початку 2019 року ДТЕК Ахметова запустила одну з найбільших в Європі сонячних електростанцій.

Також нагадаємо, що норвежці побудують сонячну електростанцію в Черкаській області.

Окрім того, еміратська компанія побудує сонячні електростанції в Україні за 2 мільярди доларів.

Економічна правда