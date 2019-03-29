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Еміратська компанія побудує сонячні електростанції в Україні за 2 мільярди доларів

П'ятниця, 29 березня 2019, 20:05
 

Арабське управління з інвестицій і розвитку та українська компанія STC Energy (НТК-Енерджі) підписали угоду на суму 2 мільярди доларів на розвиток сонячних електростанцій в Україні.

Про це повідомляє Emirates news agency.

Відповідно до угоди, AIDA і STC Energy об'єднають свої зусилля для реалізації енергетичного проекту. Управління з інвестицій та розвитку (AIDA) підтримає розвиток сонячних електростанцій потужністю 170 МВт в Україні. Угода також деталізує тіснішу співпрацю в аграрному секторі.

На церемонії підписання були присутні посол України в ОАЕ Юрій Полурез і державний секретар Міністерства економічного розвитку і торгівлі Олексій Перевезенцев.

Swiss Alpha Management були призначені фінансовим консультантом проекту.

Компанія НТК-Енерджі зареєстрована в 2017 році в Бородянці Київської області. Кінцевим бенефіціарним власником вказано Микола Коваленко.

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Нагадуємо:

Навесні 2018 року Європейський банк реконструкції та розвитку виділив Україні 25,9 мільйонів євро на будівництво трьох сонячних електростанцій, які розташовуватимуться у Вінницькій області.

За останні три роки в Україні понад 3 тисяч приватних домогосподарств встановили сонячні електростанції загальною потужністю 51 МВт.

Економічна правда

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електроенергія ОАЕ

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