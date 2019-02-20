У МЕРТ розповіли, скільки держава за рік заробила на туристах

За підсумками 2018 року сукупні надходження туристичного збору та податкових платежів з туристичної галузі зросли на 20,7% - до 4,2 мільярда гривень, надходження туристичного збору зросли на 29,2% і склали 90,7 мільйона гривень.

Про це повідомляється на сайті Мінекономрозвитку.

Держприкордонслужба зафіксувала у 2018 році зростання кількості туристів з неприкордонних країн, зокрема Європи: Іспанії - на 68%, Великобританії - 47,3%, Литви - 23,4%, Італії - 15,4%, Німеччини - 13,3 %, Франції - 9,2%, а також Індії - на 57,4 %, Китаю - на 38,8%, Японії - на 38,3%, Ізраїлю - на 21,7% та США - на 19%. Прикордонний рух навпаки скоротився.

Такі зміни в структурі туристичного потоку стали результатом активізації просування України на міжнародному туристичному ринку, двостороннього співробітництва, візової лібералізації, збільшення пропозицій прямого та бюджетного авіасполучення.

За даними українських мобільних операторів (ПрАТ "Київстар", ПрАТ "ВФ Україна", ТОВ "лайфселл"), за 2018 рік зафіксовано 162,2 млн переміщень Україною абонентів мобільного зв’язку, з них 139,8 млн - українських і 22,3 млн - іноземних.

До найбільш популярних для відвідування іноземцями областей входить Закарпатська, Одеська та Харківська (набуває ролі центру ділового туризму) області. Українці найбільше відвідують Київську, Львівську, а також Полтавську, Черкаську та Дніпропетровську області.