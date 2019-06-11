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Офіційний курс: гривня продовжує впевнено зміцнюватися

Вівторок, 11 червня 2019, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 22 копійки, встановивши його на 11 червня на рівні 26,37 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,80 гривні (на 10 червня - 29,98 гривні).

Нагадуємо:

10 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,45 - 26,48 гривні за долар.

10 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,30 - 26,32 гривні за долар.

Економічна правда

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Економічна правда
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