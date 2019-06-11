Офіційний курс: гривня продовжує впевнено зміцнюватися
Вівторок, 11 червня 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 22 копійки, встановивши його на 11 червня на рівні 26,37 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,80 гривні (на 10 червня - 29,98 гривні).
Нагадуємо:
10 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,45 - 26,48 гривні за долар.
10 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,30 - 26,32 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua