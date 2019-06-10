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Гривня зміцнюється: курс на міжбанку, готівковому та "чорному" ринках

Понеділок, 10 червня 2019, 11:30
 

10 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,45 - 26,48 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,42 - 26,44 гривні;

Євро – 29,83 - 29,85 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,36 - 26,65 гривні. Євро купують за 29,66 гривні, продають за 30,14 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,44 - 26,49 гривні, євро - 29,77 - 29,89 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 20 копійок, встановивши його на 10 червня на рівні 26,59 гривні.

7 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,50 - 26,53 гривні за долар.

Економічна правда

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