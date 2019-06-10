Гривня на міжбанку піднялася ще вище

10 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,30 - 26,32 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,30 - 26,32 гривні;

Євро - 29,73 - 29,75 гривні.

Нагадуємо:

10 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,45 - 26,48 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 20 копійок, встановивши його на 10 червня на рівні 26,59 гривні.

Економічна правда