Гривня на міжбанку піднялася ще вище
Понеділок, 10 червня 2019, 17:55
10 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,30 - 26,32 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,30 - 26,32 гривні;
Євро - 29,73 - 29,75 гривні.
Нагадуємо:
10 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,45 - 26,48 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 20 копійок, встановивши його на 10 червня на рівні 26,59 гривні.
Економічна правда
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