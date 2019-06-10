Гривня суттєво зміцнилася до долара та євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 20 копійок, встановивши його на 10 червня на рівні 26,59 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,98 гривні (на 7 червня - 30,18 гривні).

Нагадуємо:

НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 7 червня на рівні 26,79 гривні.

7 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,50 - 26,53 гривні за долар.

Економічна правда