Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара, але знизилася до євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки і встановив його на 3 червня на рівні 26,85 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,94 гривні (на 31 травня – 29,92 гривні).

Нагадуємо:

31 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,83 - 26,86 гривні за долар.

НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 19 копійок і встановив його на 31 травня на рівні 26,87 гривні.

Економічна правда