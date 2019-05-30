Скраплений газ в Україні різко подорожчав на 30%

Ціна на скраплений природний газ усіх українських виробників у період із 22 по 29 травня зросла на 30% (на 5,453 тисячі гривень) - до 24,421 тисячі гривень за тонну.

Про це свідчать дані Української енергетичної біржі (УЕБ).

Така ціна є рекордною за останні сім місяців - ціна на біржі 7 листопада 2018 року становила 23,493 тис. грн/т, зазначили в УЕБ.

Коментуючи різку зміну вартості, комерційний директор АТ "Укгразвидобування" Сергій Федоренко зазначив, що причиною цього є набуття чинності з 1 червня введених Росією обмежень на поставку нафтопродуктів в Україну.

"Причиною стали очікування учасників ринку, щодо того, що терміни поставки імпортного ресурсу з РФ і Казахстану можуть бути зміщені через введення з 1 червня з боку Росії ліцензій на поставку нафтопродуктів і газу на територію України, вироблених російськими заводами або які проходять транзитом через її територію (що не було зрозуміло відразу і стало неприємним сюрпризом для постачальників казахського продукту) ", - написав він у Facebook.

Федоренко додав, що найближчим часом також можливе зростання вартості скрапленого газу в роздробі.

Нагадаємо:

Імпорт бензинів до України за 7 місяців 2018 року скоротився на 9,8% до 631,3 тис тонн.

Постачання бензину з Білорусі, основного джерела імпорту цього пального, знизилися на 11,5% до 508,3 тис тонн.

Литовські і польські НПЗ групи Orlen наростили поставки на 6% до 114,1 тис тонн.

Практично весь імпорт бензинів здійснюється залізничним транспортом.

На морські поставки припало 7,8 тис тонн проти 4,6 тис тонн за аналогічний період 2017 року.

Частка українських НПЗ в структурі наповнення ринку бензинів за 7 місяців 2018 року становила 43,8% проти 40,6% за аналогічний період 2017 року.

За 9 місяців 2018 року в балансі українського ринку дизпального частка білоруських виробників скоротилася з 43% до 35% в порівнянні з минулим роком, в той час як частка поставок з Росії зросла з 28% до 37%.

18 квітня Росія заборонила експорт нафти та бензину до України.

24 травня поставки скрапленого газу в Україну з Казахстану були призупинені.

Економічна правда