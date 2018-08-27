На ринку зросла частка українського бензину

Частка українських НПЗ в структурі наповнення ринку бензинів за 7 місяців 2018 року становила 43,8% проти 40,6% за аналогічний період 2017 року.

Про це Enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95".

Зростання частки українських виробників відбувається на тлі загального звуження ринку бензинів, який за 7 місяців 2017 року скоротився на 4% до 1,123 млн т.

За 7 місяців 2018 р Кременчуцький НПЗ (Полтавська обл.) та Шебелинський ГПЗ (Харківська обл.) сумарно виробили 492 тис. т бензинів, що на 3,6% більше, ніж за такий же період 2017 року.

Кременчуцький НПЗ збільшив випуск бензинів на 6,8% до 424 тис. т, Шебелинський ГПЗ скоротив 12,5% до 67,8 тис. т. Зниження виробництва бензинів на "шебелинці" пояснюється загальним зниженням переробки сировини на ГПЗ на 7,4%.

Імпорт бензинів за 7 місяців 2018 року скоротився на 9,8% до 631,3 тис.т. Постачання бензину з Білорусі, основного джерела імпорту цього пального, знизилися на 11,5% до 508,3 тис. т.

Литовські і польські НПЗ групи Orlen наростили поставки на 6% до 114,1 тис. т. Практично весь імпорт бензинів здійснюється залізничним транспортом. На морські поставки припало 7,8 тис. т проти 4,6 тис. т за аналогічний період 2017 року.

Як повідомлялося, за підсумками 2017 року ринок бензинів скоротився на 8,6% - до 2 015 тис. т. Згідно з прогнозами "Консалтингової групи А-95", за підсумками поточного року ринок бензинів скоротиться на 8%.

Основною причиною зменшення ринку бензинів є зростання споживання скрапленого газу. Ринок ЗВГ з 2015 по 2017 рік зріс наполовину (до 1,6 млн т) і продовжує збільшуватися.

У червні "Укртатнафта" звернулася до Міністерства економічного розвитку і торгівлі з пропозицією привести акцизи на бензин і дизпаливо до єдиної ставки - €164/тис. л. При цьому акциз на скраплений газ пропонується підвищити до €87/тис. л.