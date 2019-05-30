Фонд держмайна сподівається все ж повернути "Укртелеком" Ахметова у держвласність

Продовжується робота щодо повернення у державну власність пакета акцій ПАТ "Укртелеком".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав в. о. голови ФДМУ Віталій Трубаров.

"За увесь час приватизації і контролю за виконанням приватизаційних умов у власність держави накопичувальним підсумком повернено 375 об’єктів приватизації. Робимо ми це винятково через невиконання умов договорів купівлі-продажу за рішенням судів. Так ось, з повернутих 87 – пакети акцій, 61 – об'єкт малої приватизації та 227 – об’єктів незавершеного будівництва. У першому кварталі 2019 року у державну власність повернено 3 об'єкти незавершеного будівництва. Також продовжується робота щодо повернення у державну власність пакета акцій ПАТ "Укртелеком", - написав Трубаров.

Він зазначив, що з тих об‘єктів, які повернуті повторно уже продано 204 об’єкти, у тому числі: 49 – пакетів акцій; 32 – єдиних майнових комплексів; 123 – об’єкти незавершеного будівництва.

"Загальна сума коштів, отриманих від продажу повернених державі об'єктів накопичувальним підсумком становить 116,743 млн грн. Робота з продажу тих об‘єктів, які залишилися, триває", - зазначив Трубаров.

Нагадаємо:

Фонд держмайна продав 92,79% акцій "Укртелекома" в 2011 році за 10,6 млрд грн. Фінансуванню відповідної операції сприяв у т.ч. випуск облігацій ТОВ "ЕСУ" на 4,6 млрд грн, більшість з яких (на 4 млрд грн) були викуплені Ощадбанком та Укрексімбанком. Відповідні папери мали бути погашені в березні 2017 року, що, однак, не відбулося (тобто був допущений дефолт).

Наразі держбанки намагаються стягнути відповідні кошти з ТОВ "ЕСУ".

Наразі кінцевим бенефіціаром ТОВ "ЕСУ" є Рінат Ахметов. Водночас оточення Дмитра Фірташа в судах намагається стягнути з Р. Ахметова 760 млн дол, недоплачених за куплений у 2013 році "Укртелеком", а також 60 млн дол нарахованих за декілька років відсотків.

У березні 2019 року Фонд держмайна не домігся в апеляційному суді повернення "Укртелекома" у державну власність.