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Держбанк ще раз спробує відсудити у Ахметова "Укртелеком"

П'ятниця, 15 лютого 2019, 10:46
 

Господарський суд Києва відкрив провадження за нововиявленими обставинами у справі про примусове стягнення "Ощадбанком" 1,1 млрд гривень боргу з ТОВ "ЕСУ" Ріната Ахметова.

Про це йдеться в постанові суду від 6 лютого, пише Liga.Net.

Деталей виявлених обставин у справі не повідомляється.

Згідно з документом, розгляд справи заплановано на 26 лютого 2019 року.

Раніше вимоги банку до компанії відхилив Верховний суд, а також суди нижчих інстанцій.

Таким чином, держбанку відмовили в задоволенні позову до ТОВ "ЕСУ" про стягнення зазначеної суми боргу шляхом звернення стягнення на 92,8% акцій Укртелекому, які їй належать.

Свої позовні вимоги Ощадбанк обгрунтовував тим, що Укртелеком не виконав зобов'язання за договором купівлі-продажу цінних паперів від 15 вересня 2015 року та не викупив у держбанку облігації на 1 млрд гривень.

У березні 2017 року ТОВ "ЕСУ" мало погасити облігації на 4,6 млрд гривень, проте не зробило цього (тобто допустило дефолт). Найбільші власники цих паперів - "Ощадбанк" і "Укрексімбанк" (у кожного з них в портфелі облігації на суму близько 2 млрд гривень).

Випуск цих облігацій сприяв приватизації "Укртелекому".

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банки Ахметов Укртелеком

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