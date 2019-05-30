Суди Люксембургу та Нідерландів розглянуть питання арешту активів "Газпрому" за позовом "Нафтогазу"

Попередні слухання за позовом "Нафтогазу України" на адресу люксембурзьких підрозділів найбільших банків і "Газ Капітал С.А." щодо арешту будь-якої заборгованості і активів "Газпрому" заплановані на червень 2019 року.

Про це повідомив "Газпром" у своїй квартальній звітності за МСФЗ, передає "Інтерфакс-Україна".

Позов був поданий 15 лютого 2019 року. "Газпром" 15 квітня 2019 року в цілях захисту своїх прав звернувся до суду Люксембургу із заявою про оскарження арешту і вступу в процес.

"Газпром" з метою недопущення порушення своїх прав і законних інтересів 24 травня 2019 року оскаржив в Апеляційному суді м. Люксембурга рішення люксембурзького суду від 12 березня 2019 року, яке не набрало чинності, про визнання і приведення у виконання на території м. Люксембурга арбітражного рішення по транзиту. Дату слухань у справі не призначено", - також пише російська компанія.

Компанія повідомила також, що слухання в суді Нідерландів за позовом "Нафтогазу України" про визнання і приведення у виконання арбітражного рішення у справі про транзит заплановані на грудень 2019 року. Позов був поданий "Нафтогазом" 17 вересня 2018 року.

Нагадуємо:

У січні у Високому суді міста Амстердам закінчилося слухання щодо виконання рішення Стокгольмського арбітражу, зокрема щодо примусового стягнення активів "Газпрому" у Нідерландах.

Як тоді нагадав директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, вартість цих активів перевищує 2,7 мільярдів доларів, які "Газпром" зобов’язаний сплатити "Нафтогазу" за рішенням арбітражу.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

За рішенням Стокгольмського арбітражу, Нафтогаз домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку Газпромом погоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі Газпром має сплатити 2,56 млрд доларів на користь Нафтогазу.

Детальніше про зміст та завершення суперечки між компаніями читайте у матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом