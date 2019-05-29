Аграріїв можуть оштрафувати на півмільйона за відсутність ліцензії на зберігання пального

Із 1 липня 2019 року в Україні вступають у силу зміни, внесені Законом України № 2628-VIII, які, зокрема, стосуються аграріїв у частині зберігання агропідприємством пального.

Про це повідомляє Всеукраїнська аграрна рада на своєму сайті.

Йдеться про ЗУ № 2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів".

Згідно з цими змінами, аграрії до 1 липня мають отримати ліцензію на зберігання пального на своїй території.

Ті аграрії, які не встигають отримати ліцензії на зберігання пального до 1 липня, заплатять по 500 тисяч гривень штрафу, зазначили у ВАР.

При цьому, як свідчать результати опитування, проведеного серед членів ВАР, більшість аграріїв не встигають до 1 липня оформити потрібні документи.

"У ньому взяло участь понад 100 агропідприємств. І практично 97% відповіли, що у них немає повного комплекту документів і вони не зможуть до 1 липня їх отримати. А штрафна санкція за відсутність ліцензії – півмільйона гривень", - пояснили у ВАР.

Щоб отримати ліцензію, потрібно подати такі документи: право власності або право на користування земельною ділянкою, де розташований резервуар; акт вводу в експлуатацію та акт готовності об’єкту; дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки і початок експлуатування машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки.

Нагадаємо:

За перший квартал 2019 року експорт продукції агропромислового комплексу з України до країн ЄС збільшився порівняно з 2018 роком на 24,4%.

Водночас через неефективність державних агропідприємств Україна втрачає щороку 1,6 мільярда.

Раніше заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, що понад 70% аграріїв вважають свій бізнес незахищеним від рейдерства.

За словами експерта, проблема рейдерства в останні роки набула в Україні загрозливих масштабів.

За статистикою Генпрокуратури, з 2014 року в нашій країні відбулося понад 1700 випадків незаконного захоплення врожаїв та майна. Проте реальна цифра може бути вдвічі більшою, адже правоохоронці не зазначають, що випадки рейдерства зазвичай реєструються під іншими статтями та не потрапляють до офіційних даних.

Детальніше про основні причини беззаконня читайте у колонці ЕП: "Аграрії проти рейдерів: на чиєму боці влада?".

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Економічна правда