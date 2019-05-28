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Гривня суттєво зміцнилась до долара і євро

Вівторок, 28 травня 2019, 08:47
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок і встановив його на 28 травня на рівні 26,33 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,47 гривні (на 27 травня – 29,61 гривні).

Нагадуємо:

27 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,33 - 26,37 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок і встановив його на 27 травня на рівні 26,47 гривні.

Економічна правда

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