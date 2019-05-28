Колишня дружина Безоса віддасть половину багатомільярдного статку на благодійність

Колишня дружина засновника Amazon і найбагатшої людини в світі Джеффа Безоса Маккензі Безос вирішила віддати на благодійність половину свого статку, який оцінюється приблизно в 37 мільярдів доларів.

Про це повідомляє CNN.

Таким чином вона приєдналася до запущеної в 2010 році ініціативи Уоррена Баффета і Білла Гейтса для найбагатших людей віддавати половину свого майна на добродійність.

У списку мільярдерів Bloomberg вона посідає 22 місце.

Загальна кількість учасників ініціативи "Клятва дарування" (The Giving Pledge) становить 204 людини, в тому числі - Майкл Блумберг, Марк Цукерберг і Річард Бренсон.

Безос оголосив про розлучення із дружиною в січні, до цього пара прожила в шлюбі 25 років.

12% акцій Amazon, які залишилися у Безоса, оцінюються в 107 млрд дол.

Маккензі ж зі своїми 4% акцій компанії стане третьою в списку серед жінок, поступившись тільки Франсуазе Беттанкур, спадкоємиці імперії L'Oreal, і дочці засновника рітейлера Walmart Еліс Уолтон.

Із початку року до квітня капіталізація Amazon підскочила на 21%, до 894 млрд дол. За цим показником Amazon поступається тільки Apple (921 млрд дол) і Microsoft (920 млрд дол).

Як повідомлялося раніше, Безос зберіг першу позицію в рейтингу найбагатших людейсвіту за версією журналу Forbes. За даними видання, статки Безоса за рік зросли на 19 млрд доларів і становлять 131 млрд доларів.