Джефф Безос розлучається: його дружина отримає 4% акцій Amazon

Найбагатша людина світу, засновник Amazon і космічної компанії Blue Origin Джефф Безос, збереже контроль над заснованим ним інтернет-рітейлером після розлучення з дружиною Маккензі.

Про це із посиланням на Financial Times повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, Безос залишиться власником 12% акцій Amazon. Його дружина отримає частину, вартість якої оцінюється в 35 млрд дол.

Також вона віддасть Безосу всі голосуючі права та папери газети Washington Post, а також компанії Blue Origin, що займається космічними технологіями.

Сума, яку отримає Маккензі після розлучення, стане однією з найбільших угод в історії. Зокрема, вона перевищує найбільше на даний момент IPO — в 2014 році китайська Alibaba залучила в ході первинного розміщення акцій 25 млрд дол.

Безос оголосив про розлучення із дружиною в січні, до цього пара прожила в шлюбі 25 років. Вони подали документи до суду в четвер. Очікується, що процедура розірвання шлюбу займе близько трьох місяців. Пара залишається у хороших відносинах і має намір разом виховувати дітей.

Відзначається, що після розлучення Безос, скоріше за все, збереже перше місце в списку найбагатших людей світу. 12% акцій Amazon, які у нього залишились, оцінюються в 107 млрд дол.

Маккензі ж зі своїми 4% акцій компанії стане третьою в списку серед жінок, поступившись тільки Франсуазе Беттанкур, спадкоємиці імперії L'Oreal, і дочці засновника рітейлера Walmart Еліс Уолтон.

Акції Amazon слабо змінюються в ході попередніх торгів у п'ятницю. Із початку року капіталізація компанії підскочила на 21%, до 894 млрд дол. За цим показником Amazon поступається тільки Apple (921 млрд дол) і Microsoft (920 млрд дол).

Як повідомлялося раніше, Безос зберіг першу позицію в рейтингу найбагатших людей світу за версією журналу Forbes. За даними видання, статки Безоса за рік зросли на 19 млрд доларів і становлять 131 млрд доларів.